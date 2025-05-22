Uzay’da Bir İlk! Tam 8 Saat Sürdü

'Shenzhou-20' mürettebatı ilk uzay yürüyüşünü tamamladı. Yürüyüşe dair açıklama yapan Çin, dış ekipman ve sistemlerin kontrolü ile çeşitli bakım görevlerinin de tamamlandığı duyurdu.

Uzay’da Bir İlk! Tam 8 Saat Sürdü

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, 'Shenzhou-20' mürettebatının bugün Pekin saatiyle 16.49’da ilk uzay aracı dışı görevlerini (EVA) tamamladığını ilan etti.

Uzay’da Bir İlk! Tam 8 Saat Sürdü - Resim : 1

Uzay yürüyüşünün yaklaşık 8 saat sürdüğü belirtilirken, taykonotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie’nin planlanan konumlara yerleştirildiği öğrenildi. Öte yandan Yürüyüş kapsamında dış ekipman ve sistemlerin kontrolü ile çeşitli bakım görevlerinin de tamamlandığı da belirtildi.

Uzay’da Bir İlk! Tam 8 Saat Sürdü - Resim : 2

Çin’in Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracı 28 Nisan’da ‘Uzun Yürüyüş-2F’ roketiyle fırlatılmıştı.

Kaynak: DHA

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