Fabrikada Elektrik Akımı Faciası! 1 Ölü

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, pastörize yumurta ve yumurta tozu üreten bir fabrikada iş cinayeti yaşandı. 44 yaşındaki Betül Dilek, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Aksakal Mahallesi’ndeki üretim tesisinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika çalışanı Betül Dilek, arızalı olduğu ileri sürülen bir şaltere müdahale ederken kaçak elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpmasıyla yere savrulan iki çocuk annesi Dilek’in yardımına mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA