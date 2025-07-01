Fabrikada Elektrik Akımı Faciası! 1 Ölü
Balıkesir Bandırma’da bir gıda fabrikasında meydana gelen iş cinayetinde 44 yaşındaki Betül Dilek hayatını kaybetti. İddiaya göre, bozuk şaltere yapılan müdahale sırasında kaçak akıma kapılan Dilek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, pastörize yumurta ve yumurta tozu üreten bir fabrikada iş cinayeti yaşandı. 44 yaşındaki Betül Dilek, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, Aksakal Mahallesi’ndeki üretim tesisinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika çalışanı Betül Dilek, arızalı olduğu ileri sürülen bir şaltere müdahale ederken kaçak elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpmasıyla yere savrulan iki çocuk annesi Dilek’in yardımına mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: