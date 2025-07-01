Fabrikada Elektrik Akımı Faciası! 1 Ölü

Balıkesir Bandırma’da bir gıda fabrikasında meydana gelen iş cinayetinde 44 yaşındaki Betül Dilek hayatını kaybetti. İddiaya göre, bozuk şaltere yapılan müdahale sırasında kaçak akıma kapılan Dilek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Fabrikada Elektrik Akımı Faciası! 1 Ölü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, pastörize yumurta ve yumurta tozu üreten bir fabrikada iş cinayeti yaşandı. 44 yaşındaki Betül Dilek, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Aksakal Mahallesi’ndeki üretim tesisinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika çalışanı Betül Dilek, arızalı olduğu ileri sürülen bir şaltere müdahale ederken kaçak elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpmasıyla yere savrulan iki çocuk annesi Dilek’in yardımına mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Elektrik ölüm
Son Güncelleme:
Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor
Ege Denizi'nde Deprem Ege Denizi'nde Deprem
Leman'a Soruşturma, 6 Kişiye Gözaltı Kararı! Tekbirlerle Dergi Binasına Yürüdüler Leman'a Soruşturma, 6 Kişiye Gözaltı Kararı! Tekbirlerle Dergi Binasına Yürüdüler
Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük
ÇOK OKUNANLAR
Ege Denizi'nde Deprem Ege Denizi'nde Deprem
Fluminense, Inter'i 2 Golle Devirdi, Adını Çeyrek Finale Yazdırdı Fluminense Adını Çeyrek Finale Yazdırdı
Süper Lig Takımlarının Harcama Limitleri Belli Oldu Süper Lig'de Harcama Limitleri Açıklandı
Fabrikada Elektrik Akımı Faciası! 1 Ölü Fabrikada Elektrik Akımı Faciası
Manisa'da Katliam Gibi Kaza! Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti Manisa'da Katliam Gibi Kaza