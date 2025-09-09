İstanbul'da IŞİD Operasyonu, 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul terör örgütü IŞİD'e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD Operasyonu, 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen, çatışma bölgeleriyle temas halinde bulunduklarına dair istihbarat alınan ve ulusal güvenlik açısından risk oluşturdukları belirlenen 10 kişi tespit edildi.

Ayrıca, örgüt yanlısı kişilerle iletişimde oldukları belirlenen, sosyal medya üzerinden IŞİD lehine paylaşımlar yapan, örgütün güncel propaganda içeriklerini yayan ve haberleşme faaliyetlerine katkı sunduğu saptanan 9 kişi daha belirlendi.

Bu kapsamda, bu sabah İstanbul genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Sabah

