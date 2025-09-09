DEM Parti Heyeti Öcalan İle Görüşecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti heyetinin önümüzdeki hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceğini duyurdu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti'den bir heyetin önümüzdeki hafta İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Eş Genel Başkanlar ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden oluşacak olan heyet, önümüzdeki hafta içinde terör örgütü PKK lideri Öcalan’la bir araya gelmeyi planlıyor.

Heyet, terör örgütü PKK lideri Öcalan’la en son 28 Ağustos 2025 tarihinde temas kurmuştu. Bu görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun ardından yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

