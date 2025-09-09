İsrail'den Gazze'ye Açlık Kıskacı! Son 24 Saatte...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını devam ettiren İsrail, Gazze’yi hem ilaçsız hem aç bırakmaya devam ediyor. İsrail’in saldırılarına hız kesmeden devam ettiği Gazze’de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 399’a yükseldi. Ölenlerin 140’ının çocuk olduğu açıklandı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde insani kriz derinleşirken, açlık kaynaklı ölümler her geçen gün artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün son 24 saat içinde üçü çocuk olmak üzere beş kişinin yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kıtlık ve temel ihtiyaçlara erişim sorunu nedeniyle şimdiye kadar açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 22 Ağustos 2025’te Gazze’de kıtlık ilan edilmesinden bu yana, 23’ü çocuk toplam 109 kişinin açlığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

AÇLIK YAYILIYOR

Gazze’nin kuzeyinde, özellikle Gazze kentinin Şeyh Radvan Mahallesi’nde düzenlenen hava saldırılarında ise aralarında çocukların da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, saldırıların sivillerin yaşadığı evlere, çadırlara ve sığınma merkezlerine yönelik gerçekleştirildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA