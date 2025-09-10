Manifest'e Bir Engel Daha! Talep Aile Bakanlığı'ndan Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Popüler müzik grubu Manifest’in Küçükçiftlik Park’taki konserinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın ardından flaş bir gelişme daha yaşandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, grubun, Küçükçiftlik Park konserine ait sosyal medya paylaşımlarına da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi.

Başsavcılığın başlattığı soruşturmada grubun konserdeki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan" hareketlerde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Mahkeme, grup üyelerinin yurtdışı çıkış yasağı ve imza yoluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: BBC Türkçe