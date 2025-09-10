Portekiz'den Futbol Dünyasını Yasa Boğan Ölüm! Antrenman Sırasında Kalp Krizi Geçirip Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz’den futbol dünyasını hüzne boğan bir ölüm haberi geldi. Portekiz ekibi Boavista, yedi yaşındaki bir akademi oyuncusunun ölümünü duyurdu.

Boavista’nın akademisinde oynayan çocuk, antrenman sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Porto'daki Sao Joao Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada kritik durumdayken hayatını kaybetti.

