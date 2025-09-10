Portekiz'den Futbol Dünyasını Yasa Boğan Ölüm! Antrenman Sırasında Kalp Krizi Geçirip Öldü

Portekiz'de futbol dünyasını kahreden bir haber geldi. 7 yaşındaki futbolcu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Portekiz'den Futbol Dünyasını Yasa Boğan Ölüm! Antrenman Sırasında Kalp Krizi Geçirip Öldü
Portekiz’den futbol dünyasını hüzne boğan bir ölüm haberi geldi. Portekiz ekibi Boavista, yedi yaşındaki bir akademi oyuncusunun ölümünü duyurdu.

Boavista’nın akademisinde oynayan çocuk, antrenman sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Porto'daki Sao Joao Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada kritik durumdayken hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Futbolcu kalp krizi
