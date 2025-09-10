Tekirdağ'dan Korkunç Görüntü! Aşırı Dozla Köpek Katliamı İddiası

Sokak hayvanlarının öldürüldüğü görüntüler Türkiye'nin dört bir yanından gelirken, bu kez katliamın adresi Tekirdağ oldu. Sokak köpeklerinin aşırı doz narkozla katledildiği iddia edildi.

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Meclis’te kabul edilmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından köpek katliamı haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Tekirdağ’da sokak köpeklerinin belediye ekipleri tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Nuh’un Gemisi Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sokak köpek köpeklerinin Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından aşırı doz narkozlu iğnelerle katledildiği iddia edildi.

Söz konusu iddiaların ardından sosyal medyada büyük tepki yükseldi.

