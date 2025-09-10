Gök Gürültülü Sağanak Kapıda... İstanbul Dahil, Dikkat!

Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yaptı. Hafta boyunca sıcaklıklar artacak, bazı bölgelerde gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

TAHMİN HARİTASI NE DİYOR?

Hava tahmin haritasına göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış eğiliminde olacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle batı ve güney bölgelerde 35°C’ye yaklaşan yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Haftanın ilk günlerinde Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar görülürken, hafta sonuna doğru Marmara ve Karadeniz’in batısında da yerel yağış geçişleri bekleniyor.

İSTANBUL'A GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul’da cuma günü sağanak geçişleri ve önümüzdeki hafta pazartesi ile Salı günü gök gürültülü yağış bekleniyor. Önümüzdeki hafta Salı günü özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu durum, ani sel, su baskını ve yerel dolu riski gibi olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haritasında sıkça yer verilen uyarı simgeleri (kuvvetli rüzgar ve yağış işaretleri), bazı bölgelerde kısa süreli hava olaylarının şiddetli olabileceğine işaret ediyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

Meteoroloji İstanbul Sağanak yağış
