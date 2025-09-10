Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu hava bekleniyor.

Hava sıcaklıkları, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artarken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 28°C, Edirne 34°C.

Ege: Az bulutlu. İzmir 34°C, Manisa 35°C.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Antalya 35°C, Adana 36°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Ankara 26°C, Konya 26°C.

Batı Karadeniz: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Sinop çevrelerinde sağanak yağışlı. Zonguldak 25°C, Sinop 28°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Trabzon 25°C, Artvin 22°C.

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak görülecek. Erzurum ve Kars 22°C, Van 25°C.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 34°C, Gaziantep 33°C.

Kaynak: Haber Merkezi