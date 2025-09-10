Bu 12 İlde Yaşayanlar Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Ege ve Akdeniz’de sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Sağanak yağış beklenen iller şöyle:

Karabük

Kastamonu

Zonguldak

Bartın

Sinop

Samsun

Trabzon

Artvin

Erzincan

Erzurum

Kars

Ardahan

