Bu 12 İlde Yaşayanlar Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Meteoroloji, 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Bu 12 İlde Yaşayanlar Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Bu 12 İlde Yaşayanlar Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim : 1

Ege ve Akdeniz’de sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Sağanak yağış beklenen iller şöyle:

  • Karabük
  • Kastamonu
  • Zonguldak
  • Bartın
  • Sinop
  • Samsun
  • Trabzon
  • Artvin
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Kars
  • Ardahan

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış Meteoroloji
Adana'da Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırı... Sanıktan Mahkemede 'Uyuyordum' Savunması Adana'da Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırı... Sanıktan Mahkemede 'Uyuyordum' Savunması
Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı
Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Şartları Değiştirdi: Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi
Gebze’yi Sarsan Dehşet! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu Gebze’yi Sarsan Dehşet! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...' Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'
Gebze’yi Sarsan Dehşet! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu Gebze’yi Sarsan Dehşet! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu
Bu 12 İlde Yaşayanlar Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Bu 12 İldekiler Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Katar Duyurdu... ABD Saldırıyı Ne Zaman Bildirdi? Katar Duyurdu... ABD Saldırıyı Ne Zaman Bildirdi?
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi