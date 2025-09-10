Bu 12 İlde Yaşayanlar Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Meteoroloji, 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.
Ege ve Akdeniz’de sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Sağanak yağış beklenen iller şöyle:
- Karabük
- Kastamonu
- Zonguldak
- Bartın
- Sinop
- Samsun
- Trabzon
- Artvin
- Erzincan
- Erzurum
- Kars
- Ardahan
Kaynak: Haber Merkezi