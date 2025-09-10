Gebze’yi Sarsan Dehşet! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu

Kocaeli Gebze’de bir apartman dairesinde anne ile 5 yaşındaki kızı ölü bulundu. Yapılan incelemede, ikisinin vücutlarında kesici alet yaraları tespit edildi.

Son Güncelleme:
Gebze’yi Sarsan Dehşet! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Gebze ilçesi korkunç bir olayla sarsıldı. Dehşet verici olay, saat 17.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, 3’üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla pencereden daireye girdi. Ekipler, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli’yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS KAYIP ÇOCUĞU ARIYOR

Olay yerinde yapılan incelemede, anne- kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili’nin, ismi öğrenilemeyen bir erkek çocuğu olduğu ve bu çocukla da aynı evde yaşadığı, ancak çocuğun bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anne Dehşeti! Doğurdu, Öldürdü, Çöpe Attı, Markete Gitti… Hem İfadesi Hem Kamera Görüntüleri Kan DondurduAnne Dehşeti! Doğurdu, Öldürdü, Çöpe Attı, Markete Gitti… Hem İfadesi Hem Kamera Görüntüleri Kan DondurduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet Gebze
Son Güncelleme:
Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı
AKP'li Şamil Tayyar'dan Cumhur İttifakı'na Flaş CHP Çağrısı: İnisiyatif Almalı' AKP'li Şamil Tayyar'dan Cumhur İttifakı'na Flaş CHP Çağrısı
Adana'da Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırı... Sanıktan Mahkemede 'Uyuyordum' Savunması Adana'da Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırı... Sanıktan Mahkemede 'Uyuyordum' Savunması
Derbide Yaka Paça Birbirlerine Girmişlerdi! Büyük Buluşma, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Bir Arada: ‘Artık Fenerbahçe Var’ Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Bir Arada
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...' Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'
Gebze’yi Sarsan Dehşet! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu Gebze’yi Sarsan Dehşet! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu
Bu 12 İlde Yaşayanlar Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Bu 12 İldekiler Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Katar Duyurdu... ABD Saldırıyı Ne Zaman Bildirdi? Katar Duyurdu... ABD Saldırıyı Ne Zaman Bildirdi?
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi