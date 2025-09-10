Gebze’yi Sarsan Dehşet! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Gebze ilçesi korkunç bir olayla sarsıldı. Dehşet verici olay, saat 17.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, 3’üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla pencereden daireye girdi. Ekipler, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli’yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS KAYIP ÇOCUĞU ARIYOR

Olay yerinde yapılan incelemede, anne- kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili’nin, ismi öğrenilemeyen bir erkek çocuğu olduğu ve bu çocukla da aynı evde yaşadığı, ancak çocuğun bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA