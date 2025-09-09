AKP'li Şamil Tayyar'dan Cumhur İttifakı'na Flaş CHP Çağrısı: İnisiyatif Almalı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul il yönetimine Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanmasının ardından bu konu gündemden düşmezken, AKP’li Şamil Tayyar’dan flaş bir çıkış daha geldi. Tayyar, CHP’deki kurultay davasının emsali olmadığına işaret ederek, siyaset dünyasının ilkleri yaşadığını belirtti.

'CUMHURUN İNİSİYATİF ALMASI GEREK'

Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı’na çağrıda bulunarak, “Siyasi partilerin hukukunu korumak, dernek, sendika, kulüp muamelesi görmesine izin vermemek lazım. Oylamaya hile karıştıranların ceza davası sürmeli, YSK tarafından hükme bağlanmış kurultay/kongre kararları yerel mahkemelerin inisiyatifine bırakılmamalı. Bu konudaki hukuki boşluğu doldurmak ve siyasi parti kurultaylarını güvence altına almak için Cumhur İttifakının inisiyatif üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tayyar, Siyasi Partiler Kanunu’nda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Yapılırsa, sadece CHP değil tüm siyasi partilerin hukuku korunmuş, olası tüm krizler aşılmış olur. Türkiye kazanır” dedi.

CHP’deki kurultay davasının emsali yok, hukuk camiası da siyaset dünyası da ilkleri yaşıyor.



Siyasi Partiler Kanunu’nda sorunu çözecek belirleyici hüküm olmadığından Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun üzerinden seçim hukuku oluşturuluyor.



