Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın'

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya Fabrikası’nda kimyasal tankta meydana gelen sızıntı paniğe yol açtı. Çevrede bulunan vatandaşların kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polisan Kimya Fabrikası’nda kimyasal sızıntı meydana geldi

Olay, Diliskelesi mevkiinde bulunan Polisan tesislerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kimyasal tanktan sızıntı başladı. İhbar üzerine bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

'PENCERELERİ AÇMAYIN'

Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya, yaptığı açıklamada, “Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin” ifadelerini kullandı.

Kimyasal sızıntı sonrası vatandaşlar evden çıkmamaları ve pencereleri açmamaları konusunda uyarıldı

Kaya, bölge halkının sürekli benzer tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirterek, sanayi kuruluşlarının daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenilirken, kimyasal sızıntıyı fark eden vatandaşların kaçış görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA