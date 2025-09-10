Ankara'da Korkunç Olay! Eşini Öldürüp İntihar Etti

Ankara’nın Sincan ilçesinde eşini tüfekle vuran kişi, aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde iddiaya göre eşiyle kavga eden A.M, tüfekle Z.M’yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.M, yanında bulunan tüfekle eşi Z.M’ye ateş etti. Ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Cinayet İntihar
