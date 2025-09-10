Ankara'da Korkunç Olay! Eşini Öldürüp İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Sincan ilçesinde iddiaya göre eşiyle kavga eden A.M, tüfekle Z.M’yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.M, yanında bulunan tüfekle eşi Z.M’ye ateş etti. Ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA