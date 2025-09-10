Ankara'da Yaşıtı Tarafından Katledilen Fatih'in Ablasına Korkunç Tehdit! 'Seni de Öldüreceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da yaşıtı D.G. tarafından bıçak darbeleriyle öldürülen 15 yaşındaki Fatih Acacı’nın ablası Beyhan Acacı da kardeşi için yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ardından ölüm tehditlerinin hedefi oldu.

Abla Acacı, kendisine gelen tehdit mesajını "Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız' yazmışlar" ifadeleriyle anlattı.

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi’nde 7 Eylül günü Fatih Acacı, parkta yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Acacı'nın cenazesi, dün toprağa verildi. D.G. ise olayın ardından gözaltına alındı. D.G.'nin emniyette işlemleri sürüyor.

'BİLİNÇLİ TUZAK KURULMUŞ'

Olay anını anlatan abla Beyhan Acacı, "Hatta arkadaşı diyor ki 'Ben de geleyim mi?' O kadar önemsemiyor ki, 'Konuşup geleceğim, gelmene gerek yok' diyor. Gidiyor, sonra bu şekilde katlediyorlar ama bunu tek kişinin de yaptığını düşünmüyorum. Bence yanında 3-4 kişi vardı. Kamera kayıtlarında da ağız dalaşı yaptıkları yer gözüküyor. Katliamı gerçekleştirdikleri zaman çocuğu kolundan çekiyorlar ağaçların arasına ki kameralar hiçbirini çekemesin. Gittik baktık, hiçbir kamera görüntüsü yok. O zaman onlar orada o bölgede kameraların çekmediği alanın neresi olduğunu biliyorlar. Yani bilinçli tuzak kurulmuş. Planlanmış bir şey" dedi.

Türkiye’nin yüreğini yakan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünü hatırlatan abla Acacı, "Kız meselesi ama Fatih'in bir suçu yok. Kesinlikle 'suça sürüklenen çocuk' diye bir şey yok. Bundan önce biz Ahmet Minguzzi'yi gördük. Ben o çocuğa da çok üzüldüm. Aynısı kardeşimin başına geldi. Dün kardeşim için bir sayfa açtım sesimizi duyurmak için. Muhtemelen benim paylaşımlarımı oradan gördüler. Numaramızı nereden buldular bilmiyorum. Tüm aileye ama özellikle bana istinaden atılan mesaj; 'Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız' yazmışlar. Son konuşmamızda benden forma istedi. Ben de aldım. Ama forması geldiğinde o ölmüştü. Giyemedi formasını" diye konuştu.

8-10 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Fatih Acacı'nın babası Mehmet Ali Acacı, oğlunun yaralı halde hastaneye kaldırıldığını ve hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Hastaneye vardığımda çocuğum gözlem odasında. Her tarafı yara içinde. Çocuğumun her tarafı soyulmuş, parçalanmış resmen katliam yapmışlar. Çocuğum oynamaya gidiyor. O arada çocuğuma mesajlar geliyor, 'Parka gel' diye. Çocuğum da gidiyor oraya. O anda aralarında bir tartışma çıkıyor. Bu tartışma sırasında ikisi de yere düşüyorlar. Çocuğum yere düşünce 8-10 bıçak darbesiyle ağır şekilde bıçakla yaralıyorlar. Böbreklerini, atardamarını, kaburgasını her tarafını yaralamışlar" dedi.

Baba Acacı, oğlunun pusu kurularak öldürüldüğünün altını çizerek, faillerin cezasını en ağır şekilde çekmesini istedi.

Kaynak: DHA