Kayseri’de Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Kaza, Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 16 GV 505 plakalı otomobil ile 14 BB 314 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde D.E. (48) ve E.E.E. (24) isimli kişilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelemelerin ardından morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA