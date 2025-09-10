Vahşetin Hesabı Sorulacak! Cezve’yi İşkence Ederek Öldüren Burak Alan Hakkında Dava Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başakşehir Başak Mahallesi Abdülhamid Han Caddesi üzerindeki sitede 1 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olayda, Burak Alan’ın “Cezve” adlı kediyi ağır şekilde darp ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Alan’ın kediyi tekmelediği tespit edildi.

SKANDAL SAVUNMA

Gözaltına alınan Burak Alan ifadesinde, yaklaşık 10 gündür aynı sitede çalıştığını belirtti. Olay günü dışarı çıkarken daha önce sevdiğini iddia ettiği kediyi gördüğünü söyleyen Alan, onu kucağına almak istediğinde kedinin saldırdığını öne sürdü. Alan, refleksle kediyi fırlattığını, sonrasında ise sinirlenerek kediyi tekmelediğini söyledi. Olay anında kediyi “can düşmanı gibi gördüğünü” ifade eden Alan, ne yaptığının farkında olmadığını iddia etti.

‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇLAMASI

Savcılık, olayla ilgili toplanan deliller, şüphelinin ifadesi ve güvenlik kameraları doğrultusunda Burak Alan hakkında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan dava açtı.

Cezve'yi katleden Burak Alan

GEÇMİŞİ SABIKALI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Burak Alan’ın daha önce de sabıkasının bulunduğu bilgisine yer verildi. Bu nedenle cezanın mükerrirlere özgü infaz edilmesi ve belirli haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

SANIK TUTUKLU, DAVA 6 EKİM'DE GÖRÜLECEK

Edinilen bilgilere göre Burak Alan halen tutuklu bulunuyor. Sanığın, 6 Ekim’de Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.

‘CEZVE’NİN EMSAL OLMASINI DİLİYORUZ’

Cezve’nin sahibi Serpil Daşçı Pilavcı’nın avukatı Hafize Hilal Koçak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sanık hala tutuklu, yargılamasının tamamen tutuklu yapılmasını bekliyoruz. Dileğimiz öncelikle bu davada sanığın en üst hadden, tek bir gün dahi indirim almadan cezalandırılması ancak elbette cezaların en üst haddi dahi o kadar düşük ki, caydırıcı sonuç doğurmuyor. Bu sebeple Cezve’nin emsal olmasını diliyor, Eros’ta duyulmayan cezaların artırılması talebimizi yineliyoruz."

Kaynak: ANKA