Bir Esaretten Başka Bir Esarete! Görüntüleri Yürekleri Sızlatan Maymun 'Koruma' Altında

Hatay’da şiddet gören 3 - 4 yaşlarındaki dişi maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince 'koruma' altına alındı. Şeker ismi verilen maymunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şeker, bir süre karantinada tutulacak.

Bir maymunun Hatay’da şiddete maruz kaldığı korkunç görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Bir Esaretten Başka Bir Esarete! Görüntüleri Yürekleri Sızlatan Maymun 'Koruma' Altında - Resim : 1

Dehşeti yaşayan ve ismi Şeker konulan maymun, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı’nda koruma altına alındı. Veteriner hekimlerce yapılan sağlık kontrollerinde ciddi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

Bir Esaretten Başka Bir Esarete! Görüntüleri Yürekleri Sızlatan Maymun 'Koruma' Altında - Resim : 2

'KORUMA' ALTINA ALINDI

Maymun tedbir amaçlı, karantina bölümünde özel bakıma alındı. 'Makak' cinsi dişi maymunun bir süre karantinada tutulduktan sonra parkta bulunan 'makak' ailesine katılacağı bildirildi.

Bir Esaretten Başka Bir Esarete! Görüntüleri Yürekleri Sızlatan Maymun 'Koruma' Altında - Resim : 3

“UFAK TEFEK SAĞLIK PROBLEMLERİ VAR”

Veteriner Hekim Sibel Mazlum, Şeker’in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada “Ufak tefek sağlık problemleri var, onlar da kısa sürede giderilecek. Karantina sürecinde gözlem altında olacak. Eğer her şey yolunda giderse makak ailesine katılabilecek. Biz adını ‘Şeker' koyduk” dedi.

Bir Esaretten Başka Bir Esarete! Görüntüleri Yürekleri Sızlatan Maymun 'Koruma' Altında - Resim : 4

Kaynak: İHA

