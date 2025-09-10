Bir Esaretten Başka Bir Esarete! Görüntüleri Yürekleri Sızlatan Maymun 'Koruma' Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir maymunun Hatay’da şiddete maruz kaldığı korkunç görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Dehşeti yaşayan ve ismi Şeker konulan maymun, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı’nda koruma altına alındı. Veteriner hekimlerce yapılan sağlık kontrollerinde ciddi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

'KORUMA' ALTINA ALINDI

Maymun tedbir amaçlı, karantina bölümünde özel bakıma alındı. 'Makak' cinsi dişi maymunun bir süre karantinada tutulduktan sonra parkta bulunan 'makak' ailesine katılacağı bildirildi.

“UFAK TEFEK SAĞLIK PROBLEMLERİ VAR”

Veteriner Hekim Sibel Mazlum, Şeker’in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada “Ufak tefek sağlık problemleri var, onlar da kısa sürede giderilecek. Karantina sürecinde gözlem altında olacak. Eğer her şey yolunda giderse makak ailesine katılabilecek. Biz adını ‘Şeker' koyduk” dedi.

Kaynak: İHA