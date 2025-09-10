İsrail'den Bir Saldırı Daha! Bir Gün Arayla İki Başkenti Vurdu

Dün Katar'ın başkenti Doha'da barış müzakerelerindeki üst düzey Hamas yetkililerini hedef alarak suikast girişiminde bulunan İsrail, bugün de Yemen'in başkenti Sana'da Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Katar'ın başkenti Doha'da dün peş peşe çok sayıda patlama sesleri duyulmuş, İsrail’in barış görüşmelerinin yapıldığı merkezi hedef alarak üst düzey Hamaslı yetkililere karşı suikast girişiminde bulunduğu açıklanmıştı.

Katar'ın başkentine düzenlenen saldırı

Hamas kaynakları, üst düzey yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu duyurarak "Saldırıda ölen üyemiz yok" açıklamasını yapmıştı.

İsrail bugün aynı saatlerde Doha’nın ardından bir başkenti daha vurdu. Yemen’in başkenti Sana’da Husilere ait Savunma Bakanlığı hedef alındı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz "Yeni saldırılar düzenleyeceğimize söz vermiştik, bugün Yemen’deki Husilere ağır bir darbe indirdik" açıklamasını yaptı.

