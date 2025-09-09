Orta Doğu'da Tansiyon Yükseldi! İsrail'den Hamas'a Suikast Saldırısı, Katar'da Ateşkes Masasını Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in İran’ı vurmasının ardından Orta Doğu’da tırmanan gerilim, ABD’nin de İran’daki nükleer tesisleri vurmasının ardından doruk noktasına ulaşmıştı. Orta Doğu’da tansiyon yükselten bir gelişme daha yaşandı.

DOHA'DA PEŞ PEŞE PATLAMA

Katar'ın başkenti Doha'da peş peşe çok sayıda patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, Doha'daki bir noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İSRAİL'DEN HAMAS'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Patlama sesleri sonrasında açıklama yapan İsrail, hava saldırısıyla Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast düzenlendiğini iddia etti. İsrail, Halil El Hayye’nin öldürüldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, saldırının nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ise detay verilmedi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Doha'daki patlamaların İsrail saldırısı sonucu yaşandığını iddia etti. Söz konusu yetkili, İsrail'in Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yer alan haberde, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu açıklandı. Halil El Hayye’nin öldürüldüğü iddiası yalanlandı.

Haberde, "Dr. Halil El-Hayye başkanlığındaki Hamas liderleri heyeti saldırıdan sağ kurtuldu” denildi.

HAMAS: 'SALDIRIDA ÖLEN ÜYEMİZ YOK'

Hamas kaynakları, üst düzey yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu duyurdu. Kaynaklar "Saldırıda ölen üyemiz yok" dedi.

HALİL EL-HAYYE Mİ HEDEF ALINDI?

İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Doha'ya düzenlediği saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye'nin hedef alındığı, Halid Meşal'in ise orada bulunmadığı iddia edildi.

KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı saldırı sonrasında yaptığı açıklamada "Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

TRUMP YEŞİL IŞIK MI YAKTI?

İsrailli bir yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki iddia da dikkat çekti. İsrailli yetkili “Hamas liderleri vurmadan önce ABD’ye bildirim yapıldı, Trump saldırıya yeşil ışık yaktı” dedi.

İSRAİL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada "Bugünkü saldırılar İsrail'in bağımsız bir operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

BM'DEN 'İHLAL' ÇIKIŞI

İsrail, Hamas ve Katar sonrasında bir açıklamada BM Genel Sekreteri Guterres’ten geldi.

İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınayan Guterres, bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Kaynak: AA