İspanya Başbakanı'ndan Avrupa’ya ‘İsrail’ Uyarısı: ‘Tarih, Bu Trajediye Sırtını Dönenleri Yargılayacak’

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’e karşı yeterince açık bir tutum sergilemediğini belirterek, birliğin sessizliğine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Sanchez, bazı ülkelerin gerçekleri dile getirmekten kaçındığını ve bunun yerine "dolaylı ifadeler ve karmaşık söylemlerle" durumu geçiştirmeye çalıştığını ifade etti.

“NEYİ BEKLİYORUZ”

Sanchez, AB'nin kendi mevzuatı çerçevesinde İsrail'le silah ticaretini durdurması gerektiğini vurguladı. “Daha neyi beklediklerini anlayamıyorum. İspanya, İsrail konusunda en başından beri açık, tutarlı ve dürüst bir duruş sergiledi. Gazze'de yaşananlar, tarif edilemeyecek kadar korkunç. Ama bu durumu tanımlayan bir kelime var: Soykırım. İspanya, bu soykırım sona erene kadar sessiz kalmayacak” dedi.

"21. YÜZYILIN EN KARANLIK SAYFALARINDAN BİRİ"

Gazze’deki durumu “21. yüzyılın en karanlık sayfalarından biri” olarak nitelendiren İspanya Başbakanı, gerekirse İsrail’e karşı daha ileri adımlar atabileceklerinin sinyalini verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Sanchez, “Bu sadece ahlaki değil, aynı zamanda hukuki bir sorumluluktur. Tarih, bu trajediye sırtını dönenleri yargılayacak. Ben, vahşetin yandaşlığındansa insanlığın yalnızlığını yeğlerim. Filistin'in bize ihtiyacı var ve İspanya onun yanında yer almaya devam edecek” sözlerini vurguladı.

Kaynak: AA