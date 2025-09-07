İsrail 'Açlık Silahı' ile Öldürmeye Devam Ediyor! Gazze'de Son 24 Saatte 5 Ölüm Daha

İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saate içinde 3’ü çocuk 5 sivil, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail 'Açlık Silahı' ile Öldürmeye Devam Ediyor! Gazze'de Son 24 Saatte 5 Ölüm Daha
İsrail'in ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 3'ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık açıklamasında, "Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138'i çocuk olmak üzere 387'ye ulaştı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 23'ü çocuk toplam 109 ölüm kaydedildi" denildi.

Kaynak: AA

