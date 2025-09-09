Tekirdağ’da Denizde Kaybolan Kadın 5 Gündür Aranıyor
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 gün önce denize giren B.D. kayboldu. Sahil Güvenlik ve polis dalgıçlarından oluşan ekipler, sabahın erken saatlerinde aramalara yeniden başladı. 50 kişilik ekip, kayıp kadını bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 gün önce denize girerek kaybolan kadını bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
50 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Dün gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişilik ekip ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri bölgede arama yapıyor.
Yeniçiftlik Mahallesi’nde denize giren 54 yaşındaki B.D.’nin gözden kaybolmasının ardından ekipler harekete geçmiş, olay yerine intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Arama çalışmalarının genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.
