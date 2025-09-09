Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ülkenin Büyükelçisini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg’un Türkiye'deki yeni büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmelerde, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.
Tören kapsamında büyükelçiler, beraberlerinde gelen diplomatik heyet üyeleri ve aile bireylerini Erdoğan’a tanıttı. Kabul sonrası hatıra fotoğrafları çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından her bir büyükelçiyle bireysel görüşmeler gerçekleştirerek ikili ilişkiler ve iş birliği konularında değerlendirmelerde bulundu.
