Gazze'de Yeni Felaketin Ayak Sesleri! Netanyahu, Açık Açık Tehdit Etti, ‘Orayı Terk Edin’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katliama devam ettiği Gazze’ye yönelik askeri operasyonların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağına açıklamalarda bulundu. Son açıklamalarıyla bölgede tansiyonu yükselten Netanyahu, özellikle Gazze kentinde yaşayan sivillere doğrudan seslenerek bölgeyi terk etmeleri yönünde tehdit etti.

'GAZZE HALKI BENİ İYİ DİNLEYİN'

Filistinli sivillere yönelik sert uyarılarda bulunan Netanyahu, “Gazze halkı, beni iyi dinleyin. Sizi uyardık. Orayı terk edin” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki hedeflerine odaklanmaya devam ettiğini belirterek, şu ana kadar kentteki 50 binanın imha edildiğini duyurdu. Bu yıkımın yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayan Netanyahu, Gazze’ye yönelik operasyonların artarak süreceğinin sinyalini verdi.

KARA HAREKÂTI SİNYALİ

Gazze kentine yönelik kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze çevresinde konuşlanmasının bu planın bir parçası olduğunu söyledi.

'100 BİN KİŞİ GAZZE'Yİ TERK ETTİ'

Netanyahu, yaklaşık 100 bin Filistinlinin Gazze kentinden ayrıldığını belirterek, bölge halkının çağrılara kulak verdiğini iddia etti. Kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “Gazze kentinin çevresinde ve içinde operasyonu yoğunlaştırıyoruz. Hamas’a ait yüksek binaları ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 100 bin kişi Gazze’yi terk etti” dedi.

‘HAMAS SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYOR’ İDDİASI

Hamas’ı sivilleri zorla bölgede tutmakla suçlayan Netanyahu, örgütün kadın ve çocukları ‘canlı kalkan’ olarak kullanmaya çalıştığını iddia etti. “Hamas, kadın ve çocukları kendisine canlı kalkan olmaya zorluyor. Onların çıkışını engellemek için şiddete dahi başvuruyor.” şeklinde konuştu.

'SAVAŞIN HEDEFLERİ NET'

Netanyahu, yürütülen askeri operasyonun hedeflerini “Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması, tüm esirlerin geri dönmesi ve Gazze’nin bir daha İsrail’i tehdit etmemesi” sözleriyle sıraladı.

Kaynak: Haber Merkezi