Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınpederi Katletti! Cinayeti Gören Başak'ın 5 Yaşındaki Kızı: 'Babam Tuttu, Dedem Bıçakladı'

Ankara’da yürekleri dağlayan bir cinayet yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yüksek mühendis olarak görev yapan Başak Gürkan(46), boşanma sürecinde olduğu Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından vahşice öldürüldü.

Olay, çiftin yaşadığı evde, 5 yaşındaki kızlarının gözleri önünde gerçekleşti.

Kayınpeder Kudret Arslan, mutfaktan aldığı bıçakla gelinini bıçakladı. Evden kaçmaya çalışan Başak, dışarıda yere düştüğünde boynundan tekrar bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Kudret Arslan ve oğlu Barış Arslan gözaltına alındı.

CENAZESİNİ KADINLAR SIRTLADI

Başak Gürkan için Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar okunup helallik alınırken, Arslan’ın annesi, babası ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, kadınlar tarafından taşınarak cenaze aracına konuldu. Arslan’ın naaşı, yarın Bursa’nın Mudanya ilçesinde toprağa verilecek.

ÇOCUK ANLATIYOR: DEDEMLE BABAM YAPTI

Başak’ın ablası Yaprak Gürkan Nar, olayın dehşetini şu sözlerle anlattı:

“Kayınpederiyle kocası eve gidiyorlar. 5 yaşındaki kızının gözünün önünde onu bıçaklıyorlar. Kayınpeder eve girince diyor ki ‘Ben halledeceğim sen dur.’ Hemen mutfağa gidiyor. Gider gitmez bıçağı alıyor. İçeride bir tane batırıyor. Kaçıyor dışarıya. Dışarı kaçınca da yere düşüyor. Ben şimdi cenazesine baktım, kafasında darbe var kocaman. Yere düşmüş. Yere düşünce de boğazını kesiyorlar. Çocuk anlatıyor; ‘Ben annemin kanlarını gördüm’ diyor. ‘Ben boğazındaki kemikleri gördüm’ diyor. ‘Dedemle babam yaptı’ diyor. ‘Babam tuttu dedem de bıçakladı’ diyor.”

'EVDE KAMERALAR VAR, GÖRDÜK DEMİŞLER'

Başak’ın kız kardeşi Işıl Bektaş, ablasının güçlü bir kadın olduğunu vurgulayarak, “Boşanma aşamasındalardı. Bizim aklımıza hiç gelmedi. Gelseydi mutlaka engel olmaya çalışırdık; ama hiç aklımıza böyle bir şey gelmedi. Ablam çok güçlü bir kadındı. Ayakları yere sağlam basan, akıllı, evladına sahip çıkan çok iyi bir anne. Bizim tanık olduğumuz şiddet olmadı. Ama ablam ailesine çok bağlıydı. Evine çok bağlıydı. Eğer olduysa bile bize söylememiştir. Biz böyle bir şeye tanık olmadık. Bizim bildiğimiz kadarıyla eşi ve kayınpederi önce annemlerin evine gitmişler.

Zaten boşanma davaları vardı. Onlara mahkeme günü varmıştı. Konuşmaya gitmişler. Annemle babam hiçbir şey istememişler kendilerinden. Çocuk için nafaka istememişler. Zaten var olan her şeylerini bölüşmüşler. Yazmışlar onu mahkeme dilekçesine. ‘Biz sizden nafaka da istemiyoruz’ demişler. ‘Böyle güzellikle bitsin, hoşlukla bitsin.’ Onlar da demişler ki ‘Bugün Başak evde, biliyoruz.’ Annem de demiş ki ‘Nereden biliyorsunuz?’ Demişler ki ‘Evde kameralar var. Oradan gördük’ demişler” diye konuştu.

KORKUNÇ TESADÜF!

Olayın yaşandığı evin, Başak Gürkan tarafından bir yıl önce satın alındığı öğrenildi. Evin eski sahibinin oğlunun da bir cinayet işlediği ve ailenin bu nedenle evi satıp Kayseri’ye taşındığı belirtildi. Çiftin boşanma davasının ise 23 Eylül’de görüleceği ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA