Manifest'e İmza ve Yasağın Ardından Bir Şok Daha

Manifest grubunun sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" iddialarıyla hakkında soruşturma açılmasının ardından, Trabzon, Erzurum ve Konya'daki konserlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Müzik grubu Manifest’in İstanbul’daki konseri sonrası başlatılan soruşturmada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından haklarında yurtdışı çıkış yasağı ve imza yoluyla adli kontrol şartı verilen grubun üç şehirde gerçekleştirmesi planlanan konserleri iptal edildi. Konser iptalleri, grubun turne takviminde değişikliklere neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Manifest grubu, Eylül ayının ilk Pazar günü İstanbul Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan bir konser verdi. Konserin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahne performansı kapsamında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Grup üyeleri savcılıktaki ifadelerinin ardından, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

TRABZON VE ERZURUM KONSERLERİ İPTAL

14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda yapılması planlanan Manifest konserinin organizasyon firması tarafından iptal edildiği bildirildi. Bilet satışları durduruldu ve etkinlik takvimden çıkarıldı.

Ayrıca Erzurum Belediyesi, sahne içerikleri ve kıyafet tercihlerinin uygun bulunmadığı gerekçesiyle konserin gerçekleştirilmemesine karar verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, konserin düzenlenmeyeceği duyuruldu.

KONYA KONSERİ DE İPTAL EDİLDİ

Manifest’in 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği konser de iptal edilen etkinlikler arasına eklendi. Kongre merkezi, konserin internet sitesindeki tanıtımını ve sosyal medya duyurularını kaldırdı.

