Türkiye’nin Konuştuğu 'e-İmza' Skandalında İlk Duruşma Ne Zaman? Tarih Belli Oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘sahte diploma’ soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, davanın ilk duruşma tarihi de belli oldu.

İLK DURUŞMA 12 EYLÜL'DE

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerine ait e-imzaları kopyalayıp sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çete üyeleri, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İKİ AYRI İDDİANAME

Kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağladığı, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği belirlenen 37'si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

6 YILDAN 45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İlk iddianamede 134 sanık hakkında; 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davayla ilgili ilk duruşma, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kaynak: DHA