Avrupa’da Büyük Eylem Hazırlığının Perde Arkası! Casperlar Çetesinin Liderinin ‘İtalya’ Planı Sızdı

Son yıllarda Daltonlar, Casperlar, Redkitler gibi çok sayıda çetenin suç dosyaları kabarmaya devam ederken, çetelerin özellikle yurt dışındaki faaliyetleri de dikkat çekmeye başladı.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda, polis İtalya’nın Viterbo kentinde tarihi bir festivalde olası bir saldırının önüne geçmişti. Operasyonda şüpheli iki Türk vatandaşının silahlarıyla beraber yakalandığı ifade edilmişti.

Gözler, bu olay sonrasında Türkiye’deki suç örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle aranan kişilerin sıklıklar tercih ettiği iddiasıyla gündem olan İtalya’nın Viterbo kentine çevrildi.

tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu, çetelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Suç örgütlerinin Avrupa’ya uzanan arka planını anlatan Tosunoğlu, Casperlar ve Daltonlar arasında kızışan güç rekabetinin karşılıklı çete üyelerinin öldürülmesiyle daha da zirveye çıktığını söyledi.

“Türkiye’de yeni nesil çete dediğimiz çetelerin bir rant ve güç savaşı var” diye vurgulayan Tosunoğlu, 26 Ağustos 2022’de Hakan Çağlar takma isimli Casperlar çetesinin bir üyesinin öldürüldüğünü, Ağustos 2024’te Bahçelievler’de Daltonlar grubunun örgüt yöneticilerinden birinin kuzeninin öldürüldüğünü ve 24 Ocak 2025’te Daltonlar’dan Ahmet Cangi isimli kişinin öldürüldüğünü hatırlattı.

İLK KEZ AÇIKLADI

Çetelerin faaliyetlerine ilişkin önemli detayları paylaşan Tosunoğlu, Casperlar lideri Barış Boyun’un İtalya’ya gidişi ve burada gerçekleştirmeyi planladığı eylemi ilk kez açıkladı.

'İTALYA’DA EYLEM HAZIRLIĞINDA'

Çete savaşının bitmediğinin altını çizen Tasunoğlu, “Savaş Türkiye’den Avrupa’ya sıçradı. Şu an Barış Boyun da İsmail Atız da tutuklu. Caner Koçer’in öldürülmesi sonrası Casperlar’ın lideri Barış Boyun intikam almak için İtalya’da eylem hazırlığında, bu mafya grubu İtalya’da Viterbo bölgesinde bir faaliyet yürütüyor” dedi.

İtalya’da polisin komşu ihbarı sonrasında bölgeye baskın yaptığını söyleyen Tosunoğlu, yaşanan gerilimin Daltonlar ve Casperlar çeteleri arasında olduğunu belirtti.

PLANI NE?

Tosunoğlu, çetelerin yurt dışındaki amaçlarını “İstedikleri şu: İsmail Atız’ın önümüzdeki günlerde bir mahkemesi var. O mahkemeye giderken bu 2 yakalanan kişi uzun namlulu silahlarla eylem yapacaklardı” diyerek açıkladı.

Kaynak: TV100