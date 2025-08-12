Doktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline Gözaltı

Türkiye'de sahte diploma ve e-imza skandalı derinleşirken, Kırıkkale'de bir hastane personelinin doktorun e-imzasını kullanarak yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazdığı ortaya çıktı.

Doktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline Gözaltı
Türkiye’de sahte diploma ve e-imza soruşturmaları gündemden düşmezken, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli bir personelin doktorların e-imzasını kullanarak 8 hastaya bin 998 adet yeşil reçeteli ilaç yazdığı ortaya çıktı. Şüpheli personel gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına bin 998 adet (37 kutu) yeşil reçeteli ilaç yazdığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

