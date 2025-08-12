Soruşturmanın Kilit İsminden Çok Konuşulacak İtiraf! 'Osmanlı Torunu' Kayıhan Osmanoğlu'nun Diploması İçin Emri Kim Verdi?

Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanırken, soruşturmada çete lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ziya Kadiroğlu'nun savcılığa gönderdiği mektubun detayları ortaya çıktı. Kadiroğlu, Osmanoğlu'nun diploması için Alsancak Partisi'nin Başkanından emir aldığını iddia etti.

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ‘sahte diplomasoruşturmasına ilişkin her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

T24’ten Candan Yıldız, ‘sahte diploma çetesi’ soruşturmasında çete lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ziya Kadiroğlu’nun savcılığa gönderdiği mektuptaki detayları paylaştı

Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Kadiroğlu’nun mektubunda, Cumhurbaşkanlığı’ndan olduğu iddia edilen A.E. isimli kişimi ricasıyla İnönü Üniversitesi’nin sistemine girdiği ve b kişisi Hukuk Fakültesi mezunu olarak gösterdiğini itiraf ederken, Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi’nin de adını verdi.

Kadiroğlu, Çelebi’nin ‘Osmanlı torunu’ Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun diploması için emir verdiğini iddia etti. Osmanoğlu’nun gelecekteki cumhurbaşkanı adaylığı için diplomaya ihtiyaç duyduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında Osmanoğlu’nun adına oluşturulan diploma da iptal edilmişti.

Kaynak: T24

