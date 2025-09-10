TRT Spikeri Gülden Özel Toprağa Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gülden Özel'in cenaze törenine, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel’in ailesi, meslektaşları, yakın dostları ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Cenaze namazının ardından Özel’in naaşı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

1967 yılında Antakya’da dünyaya gelen Gülden Özel, 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl TRT’nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda spikerlik görevine başladı.

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu’na geçen Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası gibi programlarda sunuculuk yaptı. 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlenen Özel, TRT 2 Ana Haber Bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri’nin ekran yüzü oldu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli olan ve bir çocuk annesi Gülden Özel, ayrıca verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetişmesine katkı sağladı.

AİLE HAYATI

TRT Spor yorumcusu ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Lütfü Özel ile evli olan spiker, Hasan adında bir erkek çocuk annesiydi.

GÜLDEN ÖZEL'İN ÖLÜM NEDENİ

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Gülden Özel, hastalığına rağmen zaman zaman çalışmalarına devam ediyordu. Deneyimli spiker, 8 Eylül 2025 tarihinde hayata veda etti.

