TRT Spikeri Gülden Özel Toprağa Verildi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) deneyimli spikerlerinden Gülden Özel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 58 yaşında hayata veda eden Özel için Ankara Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Gülden Özel'in cenaze törenine, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel’in ailesi, meslektaşları, yakın dostları ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Cenaze namazının ardından Özel’in naaşı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

1967 yılında Antakya’da dünyaya gelen Gülden Özel, 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl TRT’nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda spikerlik görevine başladı.

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu’na geçen Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası gibi programlarda sunuculuk yaptı. 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlenen Özel, TRT 2 Ana Haber Bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri’nin ekran yüzü oldu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli olan ve bir çocuk annesi Gülden Özel, ayrıca verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetişmesine katkı sağladı.

1967 yılında Antakya’da dünyaya gelen Gülden Özel, 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl katıldığı spikerlik sınavını kazanarak TRT Ankara Radyosu’nda göreve başladı.

Kısa süre içinde ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelen Özel, TRT Ankara Televizyonu’na geçerek Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası gibi programlarda sunuculuk yaptı. Güçlü sesi ve başarılı sunumuyla izleyicilerin hafızasında yer etti.

AİLE HAYATI

TRT Spor yorumcusu ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Lütfü Özel ile evli olan spiker, Hasan adında bir erkek çocuk annesiydi.

GÜLDEN ÖZEL'İN ÖLÜM NEDENİ

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Gülden Özel, hastalığına rağmen zaman zaman çalışmalarına devam ediyordu. Deneyimli spiker, 8 Eylül 2025 tarihinde hayata veda etti.

