Eskişehir'de Sokak Ortasında Erkek Şiddeti! Eşini Bayıltana Kadar Darp Etti, O Anlar Kamerada...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Denk Sokak'ta, 10 numaralı müstakil evin önünde 'Pes' dedirten kadına şiddet yaşandı. Soyadı bilinmeyen Ali isimli bir erkek, sokak ortasında eşi Fatma'ya saldırdı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülere göre, evden koşarak çıkan erkek, eşini saçlarından yakalayıp yere oturttu ve yüzüne defalarca yumruk attı. Kadının çığlıkları arasında dakikalarca devam eden fiziksel şiddet, çevredekileri dehşete düşürdü. Saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken, darbe alan kadın yarı baygın halde yerde kaldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı ikamete baskın yapan polis, şahsı gözaltına aldı. Zanlının yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına geçtiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, şahsın daha önce de eşine şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi.

'PARKE TAŞIYLA BİLE SIRTINA VURUYORDU'

Komşulardan biri, yaşananlara tanıklık ederek, "Kadını Fatma diye biliyorum, polisler öyle çağırıyordu. Eşinin ismini bilmiyorum ama eşi sürekli dövüyordu. Biz hep şahit oluyorduk. Sürekli polisi arıyorduk. Komşular da hepsi şahit, hepsi görüyordu, dövüyordu. Polisler gelip kadına 'şikayetçi ol' diyordu. Kadın sürekli 'ailem yok, ailem yok' diyordu, geri barışıyorlardı. Bir buçuk senedir neredeyse buradalar. Çok şahit olduk kadın dövmesine. Geçenlerde parke taşıyla bile sırtına vuruyordu. Yeni de videosu çıkmış. Görmedik videosunu ama çok üzüldük kadına. Parke taşını kadının sırtına vuruyordu eliyle. Gördük kendi gözümüzle, kadın da bağırıyordu. Yüzünde morluklar falan vardı. Gözü şişti, bilmiyorum daha. Çok zor durumdaydı. Sabah sarı bir taksi geldi. Kadını aldı götürdü. Adamı da polisler aldı götürdü" şeklinde konuştu.

MUHTAR: KADINA ŞİDDETİN KARŞISINDAYIM

Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut da olaya tepki göstererek, "Sığınmacı bir vatandaşımız eşine saldırıyor. Ne yazık ki böyle bir olay yaşandı. Olay Denk Sokak'tan Şantiye Sokağa doğru çıkarken olan bir yerde gerçekleşti. Bir kadın muhtar olarak kadına şiddetin karşısındayım. Bu olayın da takipçisi olacağım. Şahıs şu an gözaltına alındı. Şu an işlemler sürüyor. Kadın muhtar olarak da kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA