Tarihin 3 Bin Yıllık Zirvesinde Ortaya Çıktı! İşte Osmanlı’nın Büyük Askeri Sırrı

Elazığ'da yapılan kazı çalışmalarında Osmanlı döneminde kullanılan 4 odalı bir karakol keşfedildi. 3 bin yıllık tarihi Palu Kalesi'ndeki kazı yerinde Osmanlı dönemi dahil 5 farklı yapı katına rastlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Palu Kaymakamlığı’nın iş birliğiyle Elazığ’ın Palu ilçesindeki tarihi Palu Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda önemli bir keşfe imza atıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kalenin zirvesinde Osmanlı döneminden kalma bir karargah yapısının keşfedildiğini açıkladı.

FARKLI DÖNEMLERE AİT KATMANLAR

Kazıların bilimsel danışmanlığını yürüten Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Danışmaz, sadece Osmanlı dönemine ait değil, daha önceki medeniyetlerden izler taşıyan yapı katmanlarının da bulunduğunu ifade etti.

“BİZANS, ROMA, URARTU…”

Danışmaz, “Kale zirvesinde dört odalı bir Osmanlı karakolu, uzun bir koridor ve kuzey cephesinde kısmen ayakta kalmış yapı kalıntıları tespit ettik. Yapının alt katmanlarında Bizans, Roma ve en alt seviyede Urartu dönemine ait sur temelleri ve orijinal taşlar bulunuyor” dedi.

ASKERİ YAŞAMA DAİR ESERLER

Kazılarda Osmanlı askerlerine ait taş gülleler, demir kılıçlar, lüle parçaları ile çanak ve çömlek gibi çok sayıda arkeolojik eser bulundu. Ayrıca yapının içerisinde tandır ve sarnıç gibi günlük yaşam izleri de belirlendi.

“KUZEY YAMACA DÖKÜLMÜŞ”

Doç. Dr. Danışmaz, "Kazıların başlangıcında bu alan düz bir zemin gibiydi. Ancak yapılan çalışmalar, buranın zamanla yıkılarak kuzey yamaca doğru döküldüğünü gösteriyor. Şimdi bu yapıları koruma altına almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAZILAR SÜREKLİ HALE GELECEK

Vali Hatipoğlu, Palu Kalesi’nin bölge tarihindeki önemine dikkat çekerek, kazıların sürekli hale getirileceğini ve İl Özel İdaresi olarak gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. Ayrıca Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkelerin de bulunduğunu söyleyerek, bölgedeki tarihi derinliğin gün geçtikçe daha da netleştiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Elazığ Osmanlı Karakol Kazı
