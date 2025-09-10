Okullarda Zincirleme Kabus Alarmı! Tüm Öğrenciler Risk Altında, Salgına Dönebilir

2025-2026 yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte uzmanlardan da hastalık uyarıları gelmeye başladı. Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu dönemde okullarda enfeksiyonların hızlı yayılabileceğine dikkat çekti. Özlü “Kreşler, anaokulları ve ilkokullar olmak üzere çeşitli kademelerde salgınlar görülebilir” dedi.

Havaların serinlemesi ve okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanması beklenirken, uzmanlar okulların yeniden açılmasının virüsleri daha yaygın hale getirebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle okul çağındaki çocuklar arasında enfeksiyonların hızla yayılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"BİRER SERAYA DÖNÜŞEBİLİYOR"

Özellikle sınıf ortamlarının kapalı ve kalabalık olması nedeniyle enfekte bireylerin hastalığı diğer öğrencilere kolaylıkla bulaştırabileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Okullar bu tür enfeksiyonların yayılması açısından adeta birer seraya dönüşebiliyor. Buradan evlere, ardından da topluma yayılım görülebiliyor” dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü

"ÖKSÜREN ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERİLMEMELİ"

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşandığını dile getiren Özlü, özellikle anaokulu, ilkokul ve kreşlerde küçük çaplı salgınların sık görüldüğünü söyledi.

ZİNCİRLEME YAYILMAYA DİKKAT ÇEKTİ

En etkili önlemin, hastalık belirtileri gösteren çocukların okula gönderilmemesi olduğunu vurgulayan Özlü, “Ateşi olan, öksüren ya da burun akıntısı yaşayan çocuklar evde izole edilmelidir. Hastalığı hafif geçirse bile bu çocuklar enfeksiyonu başkalarına taşıyabilir. Bu durum, bir kişiden onlarca kişiye bulaşabilecek zincirleme bir yayılmaya yol açabilir” şeklinde konuştu.

Maske kullanımının, özellikle hasta bireyler için önemli bir korunma yöntemi olduğunu ifade eden Özlü, küçük yaştaki çocukların maske kullanımına uyum sağlamasının zor olabileceğini, bu nedenle hastalık döneminde evde kalmalarının daha doğru olacağını sözlerine ekledi.

"HİJYEN VE HAVALANDIRMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Enfeksiyonların yayılmasını önlemek için okullarda alınacak önlemlere de dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, sınıfların düzenli havalandırılması, hijyen kurallarına özen gösterilmesi ve ortak kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi. “Kapı kolları, sıralar, lavabolar gibi temas yüzeylerinin temizliği çok önemli. Bu basit ama etkili önlemlerle bulaş riski önemli ölçüde azaltılabilir” dedi.

