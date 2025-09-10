Sahte Diplomadan Sonra Yeni Skandal... Çürük Okullara Rüşvetle Sağlam Raporu Vermişler!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu kurumu yöneticilerinin e-imzasını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiğinin tespit edildiği skandal gündeme bomba gibi düşmüştü. Sahte diploma skandalının hemen ardından şimdi de rüşvet skandalı patlak verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin soruşturma yürüttü ve bu soruşturmanın sonucunda Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

ÇÜRÜK OKULA RÜŞVETLE SAĞLAM RAPORU VERMİŞLER!

Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.

46 GÖZALTI, FİRARİLER ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA