Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi seçimine ilişkin kararını açıkladı. YSK, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve görevden alınan Özgür Çelik’in olağanüstü kongrede delege olarak oy kullanamayacağına hükmetti. Gürsel Tekin ve Özgür Çelik’in il yönetiminin de oy kullanamayacağı belirtildi.

Gürsel Tekin Olağanüstü İl Kongresi’nde Oy Kullanabilecek mi? YSK, Son Noktayı Koydu
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmiş, mevcut yönetim tedbiren görevden alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin atanmıştı.

Gürsel Tekin Olağanüstü İl Kongresi’nde Oy Kullanabilecek mi? YSK, Son Noktayı Koydu - Resim : 1
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin

YSK'YA GÖRÜŞ SORULMUŞTU

Tekin’in kayyım olması CHP içinde tartışmalara ve tepkilere neden olmuş, Gürsel Tekin amacının CHP için adalet sağlamak olduğunu savunmuştu.

Bu son gelişmelerin ardından, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği sonrası oluşan belirsizlik nedeniyle, 24 Eylül'de planlanan kongrenin yapılıp yapılamayacağı ve işlemlerin hangi kurulca yürütüleceği konusunda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) görüş sormuştu.

Gürsel Tekin Olağanüstü İl Kongresi’nde Oy Kullanabilecek mi? YSK, Son Noktayı Koydu - Resim : 2

YSK, söz konusu kongrenin yapılmasında herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, tüm hazırlık ve işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından sürdürülebileceğini bildirmişti.

Gürsel Tekin Olağanüstü İl Kongresi’nde Oy Kullanabilecek mi? YSK, Son Noktayı Koydu - Resim : 3

OY KULLANAMAYACAK

YSK, kritik bir kararını daha açıkladı. YSK, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve görevden alınan Özgür Çelik’in olağanüstü kongrede delege olarak oy kullanamayacağına hükmetti. Gürsel Tekin ve Özgür Çelik’in il yönetiminin de oy kullanamayacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

YSK CHP Gürsel Tekin Özgür Çelik
