YSK'dan Kritik 'CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi' Kararı

YSK, CHP’nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin gerçekleştirilmesine ve bu süreçteki işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine onay verdi.

Edinilen bilgilere göre, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği sonrası oluşan belirsizlik nedeniyle, 24 Eylül'de planlanan kongrenin yapılıp yapılamayacağı ve işlemlerin hangi kurulca yürütüleceği konusunda Yüksek Seçim Kurulu'na YSK’ya görüş sordu.

YSK, söz konusu kongrenin yapılmasında herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, tüm hazırlık ve işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından sürdürülebileceğini bildirdi.

CHP KONGRE İÇİN BAŞVURU YAPTI

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de görevden alınmasının ardından, olağanüstü kongre için harekete geçilmişti. İl kongresi delegelerinin imzalarıyla alınan kararla, 24 Eylül Çarşamba günü kongrenin yapılması için Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na resmi başvuru gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

