Afyonkarahisar'da Kan Donduran Olay! Ayrıldığı Eşi ile Kayınvalidesini Katletti, Baldızını Yaraladı

Afyonkarahisar'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü. Baldızını silahla ağır bir şekilde yaralayan saldırgan, bacanağını da silah kabzasıyla yaraladı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddet giderek artarken, bu şiddet çoğunlukla kadınların ailelerinden biri tarafından yaşatılıyor. Toplumda derin bir endişeye neden olan erkek şiddeti, son olarak Afyonkarahisar'da çok acı bir şekilde kendisini gösterdi.

Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T, kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi yolun ortasında silahla vurdu. Saldırgan, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.

Afyonkarahisar'da Kan Donduran Olay! Ayrıldığı Eşi ile Kayınvalidesini Katletti, Baldızını Yaraladı - Resim : 1

İKİSİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere nakledilen yaralılardan K.T. ile E.K, hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan A.Ç'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırgan erkek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

