Rahmi Koç’tan Yeni Evli Çifte Sıra Dışı Tavsiye! İş Dünyası Bu Düğünde Buluştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş dünyasının önemli isimleri, Çeşme'de düzenlenen görkemli bir düğün töreninde bir araya geldi.

Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu ve Figen Tellioğlu’nun oğlu Mehmet Tellioğlu ile Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ve Aydan İris’in kızı Beste Ergen, Swissotel Resort Spa Çeşme'de gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirdi.

RAHMİ KOÇ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Nikah merasimine iş dünyasından çok sayıda davetli katılırken, çiftin nikah şahitliğini Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas yaptı.

Törende kısa bir konuşma yapan Rahmi Koç, genç çifte evlilikle ilgili tavsiyelerde bulundu.

“Evlilikte bazen bir verip kırk dokuz alırsınız, bazen kırk dokuz verip bir alırsınız ama önemli olan sonunda dengeyi kurmaktır” diyen Koç, çifte mutluluklar diledi.

Lucien Arkas ise, "Mehmet’in babasıyla uzun yıllar birlikte çalıştım. Ailelerini iyi tanıyorum. Genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gece boyunca renkli görüntülerin yaşandığı düğün, konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İHA