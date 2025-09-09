Milli Atlet Sezer Altuntaş Evinde Ölü Bulundu

Milli atlet Sezer Altuntaş evinde ölü bulundu. Altuntaş'ın pompalı tüfekle intihar ettiği iddia edildi. Altuntaş'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Milli Atlet Sezer Altuntaş Evinde Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş (40), Aydıntepe ilçesindeki evinde ölü bulundu. Altuntaş, iddiaya göre pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Altuntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Altuntaş'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş, ülke genelinde düzenlenen birçok maraton ve koşuya katılarak dereceler elde etmişti.

Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Ailesi Cenazeyi Teslim AldıMilli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Ailesi Cenazeyi Teslim AldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bayburt
İtalya'da Yakalanan 2 Türk İçin Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: 'Daltonlar' ve 'Casperlar' İddiası İtalya'da Yakalanan 2 Türk İçin Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: 'Daltonlar' ve 'Casperlar' İddiası
Manifest Grubuna Yurt Dışına Çıkış Yasağı Talebi Manifest Grubuna Yurt Dışına Çıkış Yasağı Talebi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
Derbide Yaka Paça Birbirlerine Girmişlerdi! Büyük Buluşma, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Bir Arada: ‘Artık Fenerbahçe Var’ Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Bir Arada
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'