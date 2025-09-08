CHP Kapattı, Gürsel Tekin Israrcı! 'Bu Bina Bizde, Gerekirse...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nin İstanbul il binasının kapatılmasına ilişkin TELE1'den Ersin Eroğlu'na konuştu. Sarıyer'deki il binasında başkanlık katına çıkamayan Tekin, başkanlık için bir yerlere ihtiyacı olmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız ‘Ben burayı tahsis ettim’ demekle olmaz dedi. Hani beni tanımıyorlardı. Yargı kararı hukuk, bizim buradan gitmemizi istiyorsa başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık bile. Kurul bile oluşturamadık. Yarın partimizin kuruluş yıl dönümüdür. O çerçevede üzerimize düşeni yapacağız. Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani."

'İYİ NİYETLİ TUTUMUMUZ SONUÇ VERMEDİ'

Tekin, "Özgür Özel ile ya da CHP Genel Merkezi’nden biriyle görüşmeniz oldu mu?" sorusuna da "Çok temasımız oldu. Bütün bu iyi niyetli tutumumuz sonuç vermedi. Arkadaşlarımızın Ankara’da bina tartışması açması doğası gereği teması ortadan kaldırıyor" dedi.

Kaynak: Tele 1