CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı: İşte Yeni Adresleri..

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla il başkanlığına kayyım olarak atanan eski milletvekili Gürsel Tekin’in polis eşliğinde giriş yaptığı ve bir süredir güvenlik çemberine alınan Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

Parti yönetimi, geçici olarak faaliyetlerin yürütüleceği yeni İstanbul İl Başkanlığı adresini hem İstanbul Valiliği’ne hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi olarak bildirdi.

ÖZEL'İN ÇALIŞMA OFİSİ OLACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kapatılan mevcut il binasının ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisi olarak kullanılacağını açıkladı.

İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir. — Gül Çiftci (@gulciftci) September 8, 2025

YENİ ADRES YARGITAY'A BİLDİRİLDİ

CHP yeni İl Başkanlığı adresini Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten karar sonrası ilk açıklama geldi. Çelik, "Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru doğrultusunda, olağanüstü il kongresi düzenlenene ve yeni yönetim belirlenene kadar İl Başkanı Özgür Çelik çalışmalarını bu yeni adresten sürdürecek.

İstanbul İl Başkanlığımız artık Genel Başkanımızın İstanbul Çalışma Ofisi olarak kullanılacaktır. İstanbul’umuza hayırlı olsun. Yol arkadaşlarımızla Türkiye’mize selamlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA