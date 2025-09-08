EGM'nin Açıklamasının Ardından Dikkat Çeken İki Gözaltı
EGM’nin 14 hesapla ilgili soruşturma başlattığı günün hemen ardından akademisyen Emrah Gülsunar ve 'Sokak Kedisi' olarak bilinen Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı; ikili sosyal medyadan durumu duyurdu. Gülsunar ve Oruç'un gözaltı gerekçeleri henüz öğrenilemedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün akşam saatlerinde 14 hesap hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar gerekçesiyle işlem başlatıldığını duyurmuştu.
Emniyet'in bu açıklaması sonrası bugün akademisyen Emrah Gülsunar ile 'Sokak Kedisi' adlı Youtube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç sosyal medya hesapları üzerinden gözaltına alındıklarını duyurdu.
Gülsunar, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" dedi. Oruç ise "Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum" ifadelerini kullandı.
