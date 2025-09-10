Rusya-Ukrayna Savaşında İlk Üstüne İlk! Bir Ülke Daha mı Dahil Oldu?

Üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonu daha da yükselten kritik bir gelişme yaşandı. Ukrayna’nın hükümet binasının ilk kez vurulmasının ardından savaşta bir ilk daha yaşandı. Polonya, onlarca İHA’nın ülke sınırını ihlal ettiğini duyurarak acil önlemler aldı. Savaşa üçüncü ülke mi dahil oldu? İşte son gelişmeler…

Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle Avrupa’da savaş senaryoları yeniden gündeme geldi. Varşova yönetimi olayı doğrudan “saldırı” olarak niteledi ve karşılık verdi. Rus İHA’larının düşürülmesinin ardından Kremlin’den de misilleme geldi.

Bu gelişmeyle birlikte NATO alarma geçerken, ABD’den Rusya’ya yönelik sert açıklamalar gecikmedi.

ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE HEDEF OLDU

Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna’nın en güçlü destekçilerinden biri olan Polonya, ilk kez doğrudan hedef haline geldi. Polonya ordusu, son saldırılarda onlarca İHA’nın ülke sınırını ihlal ettiğini ve tehdit oluşturanların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, “Polonya hava sahasını ihlal eden bazı insansız hava araçları düşürüldü. Enkaz parçalarının tespiti için çalışmalar sürüyor” denildi. İlk bulgulara göre, düşürülen İHA’lardan birine ait parçalar bulundu.

VARŞOVA’DA OLAĞANÜSTÜ HÂL

Saldırı sonrası Varşova’da askeri hareketlilik hızla artarken, Başbakan Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile sürekli iletişim hâlinde olduklarını ve gelişmeleri anbean koordine ettiklerini açıkladı. Hükümet sabah saatlerinde acil Bakanlar Kurulu toplantısı yapma kararı aldı.

HAVALİMANI KAPATILDI

Başkentteki Chopin Havalimanı, artan risk nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılırken, halktan evlerinde kalmaları istendi. Podlaskie, Mazowieckie ve Lublin bölgelerinde risk seviyesinin yüksek olduğu bildirildi.

Uçuş takip sistemlerine göre, Varşova'ya yönelmiş bazı uçaklar Katowice, Wroclaw ve Poznan havalimanlarına yönlendirildi.

ABD VE NATO'DAN SERT TEPKİ

Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA), Polonya’nın yanı sıra Ukrayna’daki Rzeszow–Jasionka dahil olmak üzere dört havalimanının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

ABD’de Demokrat Senatör Dick Durbin, yaşananları “Putin’in NATO’nun kararlılığını sınadığına dair net bir mesaj” olarak yorumlarken, Cumhuriyetçi Temsilci Joe Wilson “Rusya, NATO müttefiki olan Polonya’ya saldırdı. Bu, savaş sebebi sayılabilecek bir eylemdir” yorumunu yaptı.

AB VE POLONYA’DAN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Avrupa Birliği yetkilileri de Washington’la temaslarını sıklaştırarak ortak tepki planları üzerinde çalışmaya başladı. Polonya ise Rusya’nın yönlendirdiği Belarus sınırındaki tatbikatları gerekçe göstererek bu bölgedeki sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

UKRAYNA’DA DA ALARM

Rusya’nın artan hava saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın batısındaki Volyn ve Lviv bölgelerinde gece boyunca hava saldırısı alarmı verildiği açıklandı. Ukrayna hava kuvvetleri, savunma sistemlerinin tam kapasiteyle devrede olduğunu bildirdi.

