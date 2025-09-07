Rusya-Ukrayna Savaşında Bir İlk! Kiev’de Hükümet Binası Vuruldu… 805 İHA, 13 Füze, 3 Can Kaybı

3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Rusya Ukrayna'ya bugüne kadar ki en büyük saldırıyı düzenledi. Saldırılarda 4’ü balistik olmak üzere 13 füze ve tam 805 insansız hava aracı (İHA) kullanıldı. Rusya, ilk kez hükümet binasını hedef aldı.

Rus ordusu, Ukrayna’ya yönelik savaşın başından bu yana en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gece saatlerinde başlayan saldırılarda 4’ü balistik olmak üzere 13 füze ve tam 805 insansız hava aracı (İHA) kullanıldı. Saldırılar sonucu biri bebek olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna Savaşında Bir İlk! Kiev’de Hükümet Binası Vuruldu… 805 İHA, 13 Füze, 3 Can Kaybı - Resim : 1

İLK KEZ HÜKÜMET BİNASI HASAR ALDI

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, başkent Kiev'deki hükümet binasının da hedef alındığını açıkladı. Saldırının ardından binanın çatısında ve üst katlarında yangın çıktığını belirten Svyrydenko, "İlk kez hükümet binamız doğrudan bir saldırıda hasar aldı. Kurtarma ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşında Bir İlk! Kiev’de Hükümet Binası Vuruldu… 805 İHA, 13 Füze, 3 Can Kaybı - Resim : 2

DESTEK ÇAĞRISI

Başbakan Svyrydenko, uluslararası topluma seslenerek daha fazla askeri destek ve Rusya’ya karşı daha sert önlemler çağrısında bulundu: Binalar yeniden yapılabilir ama kaybettiğimiz hayatlar geri gelmeyecek. Düşman, halkımızı her gün sistematik şekilde hedef alıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşında Bir İlk! Kiev’de Hükümet Binası Vuruldu… 805 İHA, 13 Füze, 3 Can Kaybı - Resim : 3

Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'de bir konut binasının iki katında çıkan yangın sonucu yapının kısmen çöktüğü ve saldırılar sırasında 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise saldırıya dair yaptığı açıklamada, Rusya'nın gönderdiği 805 İHA'nın 751'inin, fırlatılan 13 füzenin ise 4’ünün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

