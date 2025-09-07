Boko Haram'dan Kanlı Saldırı... Onlarca Ölü!

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'da düzenlediği kanlı saldırıda, aralarında 5 askerin de bulunduğu 63 kişiyi öldürdü.

Boko Haram'dan Kanlı Saldırı... Onlarca Ölü!
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Bama bölgesinde terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirilen saldırıda aralarında 5 askerin de bulunduğu 63 kişi hayatını kaybetti. Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, 5 Eylül’de yaşanan saldırının ardından Darajamal köyüne giderek incelemelerde bulundu. Zulum, bölgedeki topluluğun birkaç ay önce yerleştiğini ve normal hayatına devam ettiğini ancak Boko Haram’ın saldırısına maruz kaldığını belirtti.

"Bu saldırı çok üzücü bir durum" diyen Vali Zulum, bölge halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve dirençlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, savunmasız toplulukları korumak için orduya destek olacak yeni birliklerin hızla görevlendirilmesini talep etti. Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) dün düzenlediği hava operasyonunda 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

HAVA KUVVETLERİ VURMUŞTU

2000’li yılların başından itibaren faaliyet gösteren Boko Haram, 2009’dan bu yana düzenlediği saldırılarla on binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Örgüt, 2015’ten itibaren Kamerun, Çad ve Nijer gibi sınır komşularında da saldırılar düzenleyerek Çad Gölü Havzası’nda en az 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Terör olayları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce Nijeryalı ise yerinden göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

