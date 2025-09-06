Zelenskiy'den Putin'in Davetine Yanıt: Rotası Moskova Olacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’ya davetini reddetti. Zelenskiy, Putin’e yeni bir öneride bulundu.

ABD’de yayın yapan ABC News’e açıklamalarda bulunan Zelenskiy, “Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova’ya gidemem. O teröristin başkentine gitmem mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Putin’i savaşı bitirmeyi istememekle suçlarken “Putin’e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi