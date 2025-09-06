Zelenskiy'den Putin'in Davetine Yanıt: Rotası Moskova Olacak mı?

Zelenskiy, kendisini Moskova'ya davet eden Putin'in teklifini reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı, Putin'e yeni bir öneriyle geldi.

Zelenskiy'den Putin'in Davetine Yanıt: Rotası Moskova Olacak mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’ya davetini reddetti. Zelenskiy, Putin’e yeni bir öneride bulundu.

Zelenskiy'den Putin'in Davetine Yanıt: Rotası Moskova Olacak mı? - Resim : 1

ABD’de yayın yapan ABC News’e açıklamalarda bulunan Zelenskiy, “Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova’ya gidemem. O teröristin başkentine gitmem mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Putin’i savaşı bitirmeyi istememekle suçlarken “Putin’e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor” diye konuştu.

Putin, Zelenskiy ile Görüşme Şartını Açıkladı: 'Hazırım Ancak...'Putin, Zelenskiy ile Görüşme Şartını Açıkladı: 'Hazırım Ancak...'Güncel
Putin'den Avrupa'ya Rest! 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...'Putin'den Avrupa'ya Rest! 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Vladimir Putin Volodimir Zelenskiy
Gazze'de Katliam Büyüyor! Saldırılar Katlandı Gazze'de Katliam Büyüyor! Saldırılar Katlandı
Yurtdışı Hayali Olanlar Uçak Biletlerinizi Alın! Yunanistan’dan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı: Tek Başvuruda Kapınızda Türk Vatandaşlarına Vize KolaylığI
Gazze’de Kıtlık Felaketi: Son 24 Saatte 6 Kişi Daha Açlıktan Hayatını Kaybetti Gazze’de Kıtlık Felaketi! Son 24 Saatte 6 Kişi Daha...
Hızlı Kilo Vermenin Unutulan Sırrı: Oturduğunuz Yerden Yağ Yakacaksınız Hızlı Kilo Vermenin Unutulan Sırrı: Oturduğunuz Yerden Yağ Yakacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor