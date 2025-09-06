Gazze’de Kıtlık Felaketi: Son 24 Saatte 6 Kişi Daha Açlıktan Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası nedeniyle tarihin en büyük insani felaketlerinden birini yaşıyor. BirGün’ün haberine göre, son 24 saatte 1’i çocuk 6 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Bu trajediyle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 135’i çocuk olmak üzere 382’ye ulaştı.

KITLIK İLAN EDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze’de resmi olarak kıtlık ilan etti. IPC’nin raporuna göre, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlık, “felaket seviyesi” olarak bilinen 5. seviyede. Raporda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” ifadelerine yer verildi.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in ablukası, Gazze’ye gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünlerinin girişini büyük ölçüde engelliyor. Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze’de, İsrail’in saldırıları ve sürgün emirleriyle 2 milyona yakın insan yerinden edildi. Birçoğu defalarca yer değiştirmek zorunda kalan Filistinliler, derme çatma çadırlarda ya da aşırı kalabalık okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Bu bölgelerde hijyen malzemeleri ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar yetersiz, bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in açlığı ve susuzluğu bir “silah” olarak kullandığını vurguluyor. Gazze’nin sivil altyapısının yüzde 88’i tahrip edilirken, İsrail ordusu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları ve yardım dağıtım noktalarını hedef almaya devam ediyor. Uluslararası Çağrılar Yetersiz Kalıyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı ve hastane kaynakları, açlık kaynaklı ölümlerin artabileceği uyarısında bulunuyor. BM ve diğer kuruluşlar, acil insani yardım çağrılarına rağmen, İsrail’in yardım tırlarına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bölgeye yeterli yardım ulaştırılamıyor. Gazze’deki Aksa Şehitleri Hastanesi’nde, Şeyma el-Eşram adlı bir çocuğun açlık ve sağlık hizmetine erişememe nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA